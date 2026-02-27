SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der DocMorris-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 211,24 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die DocMorris-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,339 DocMorris-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 242,85 CHF, da sich der Wert eines DocMorris-Anteils am 26.02.2026 auf 5,13 CHF belief. Damit wäre die Investition 97,57 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von DocMorris belief sich zuletzt auf 247,28 Mio. CHF. Der erste Handelstag der DocMorris-Papiere an der Börse SWX war der 06.07.2017. Der Erstkurs der DocMorris-Aktie lag beim Börsengang bei 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at