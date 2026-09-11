DocMorris Aktie

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WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

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DocMorris-Investment im Blick 11.09.2026 10:03:35

SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in DocMorris-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem DocMorris-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen DocMorris-Anteile letztlich bei 194,75 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die DocMorris-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,513 DocMorris-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5,23 CHF, da sich der Wert einer DocMorris-Aktie am 10.09.2026 auf 10,18 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 5,23 CHF, was einer negativen Performance von 94,77 Prozent entspricht.

Insgesamt war DocMorris zuletzt 540,46 Mio. CHF wert. Die DocMorris-Aktie wurde am 06.07.2017 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des DocMorris-Papiers lag beim Börsengang bei 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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