DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|Lohnende DocMorris-Anlage?
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12.06.2026 10:03:55
SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte eine DocMorris-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden DocMorris-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des DocMorris-Papiers betrug an diesem Tag 15,47 CHF. Bei einem DocMorris-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 646,347 DocMorris-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 976,87 CHF, da sich der Wert einer DocMorris-Aktie am 11.06.2026 auf 7,70 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 50,23 Prozent verkleinert.
Alle DocMorris-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 346,35 Mio. CHF. Das Börsendebüt der DocMorris-Aktie fand am 06.07.2017 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines DocMorris-Anteils auf 151,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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