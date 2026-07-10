DocMorris Aktie

DocMorris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

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Profitables DocMorris-Investment? 10.07.2026 10:04:08

SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte eine DocMorris-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in DocMorris-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das DocMorris-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 22,77 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 4,392 DocMorris-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.07.2026 auf 8,69 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38,14 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 61,86 Prozent.

Alle DocMorris-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 442,20 Mio. CHF. Das Börsendebüt der DocMorris-Aktie fand am 06.07.2017 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das DocMorris-Papier bei 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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