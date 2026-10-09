DocMorris Aktie

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WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

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Rentable DocMorris-Investition? 09.10.2026 10:04:05

SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte eine DocMorris-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen DocMorris-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das DocMorris-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 176,53 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5,665 DocMorris-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 77,44 CHF, da sich der Wert eines DocMorris-Papiers am 08.10.2026 auf 13,67 CHF belief. Damit wäre die Investition um 92,26 Prozent gesunken.

DocMorris erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 673,88 Mio. CHF. Am 06.07.2017 wurden DocMorris-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Die DocMorris-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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25.09.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
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03.09.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
26.08.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
24.08.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
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