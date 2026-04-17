DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris-Anlage unter der Lupe
17.04.2026 10:03:58
SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DocMorris von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit DocMorris-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die DocMorris-Anteile bei 19,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 5,128 DocMorris-Aktien. Die gehaltenen DocMorris-Papiere wären am 16.04.2026 32,56 CHF wert, da der Schlussstand 6,35 CHF betrug. Mit einer Performance von -67,44 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
DocMorris erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 276,04 Mio. CHF. Die Erstnotiz des DocMorris-Papiers fand am 06.07.2017 an der Börse SWX statt. Das DocMorris-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 151,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
17.04.26
|SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DocMorris von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
16.04.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
16.04.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI fällt zurück (finanzen.at)
16.04.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Quartalszahlen von DocMorris schieben auch Redcare an (dpa-AFX)
16.04.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: So performt der SPI am Donnerstagmittag (finanzen.at)
16.04.26
|AKTIE IM FOKUS: DocMorris mit Gewinnen nach Zahlen zum ersten Quartal (dpa-AFX)
16.04.26
|DocMorris publishes invitation to the Annual General Meeting (EQS Group)
16.04.26
|DocMorris publiziert Einladung zur Generalversammlung (EQS Group)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|17.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|7,17
|3,92%
