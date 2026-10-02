DocMorris Aktie

DocMorris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 02.10.2026 10:04:08

SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DocMorris von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in DocMorris-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurde die DocMorris-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die DocMorris-Aktie an diesem Tag bei 24,52 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das DocMorris-Papier investiert hätte, hätte er nun 4,078 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 12,56 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 51,22 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 48,78 Prozent verringert.

Alle DocMorris-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 675,46 Mio. CHF. Das DocMorris-Papier wurde am 06.07.2017 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des DocMorris-Papiers lag damals bei 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

mehr Nachrichten