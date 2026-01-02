DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|DocMorris-Investition im Blick
|
02.01.2026 10:03:35
SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DocMorris von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit DocMorris-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die DocMorris-Anteile bei 139,35 CHF. Bei einem DocMorris-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,718 DocMorris-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4,27 CHF, da sich der Wert eines DocMorris-Papiers am 30.12.2025 auf 5,95 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 95,73 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von DocMorris belief sich zuletzt auf 289,17 Mio. CHF. Die Erstnotiz des DocMorris-Papiers fand am 06.07.2017 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der DocMorris-Aktie lag beim Börsengang bei 151,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)mehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DocMorris von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
29.12.25
|Montagshandel in Zürich: SPI schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
26.12.25
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel hätte eine Investition in DocMorris von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
19.12.25
|SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DocMorris von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
19.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI beginnt Freitagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
18.12.25
|SPI-Handel aktuell: SPI schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
15.12.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: SPI nachmittags schwächer (finanzen.at)