DOTTIKON ES Aktie

DOTTIKON ES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713

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DOTTIKON ES-Investition im Blick 08.04.2026 10:03:55

SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DOTTIKON ES-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen DOTTIKON ES-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das DOTTIKON ES-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 249,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,402 DOTTIKON ES-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.04.2026 gerechnet (333,00 CHF), wäre das Investment nun 133,73 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,73 Prozent erhöht.

Am Markt war DOTTIKON ES jüngst 4,72 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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