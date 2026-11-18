DOTTIKON ES Aktie
WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713
|Langfristige Anlage
|
18.11.2026 10:03:19
SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DOTTIKON ES-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der DOTTIKON ES-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 211,50 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 47,281 DOTTIKON ES-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 279,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 215,13 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 32,15 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete DOTTIKON ES eine Marktkapitalisierung von 3,92 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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