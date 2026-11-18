Vor Jahren in DOTTIKON ES-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der DOTTIKON ES-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 211,50 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 47,281 DOTTIKON ES-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 279,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 215,13 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 32,15 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete DOTTIKON ES eine Marktkapitalisierung von 3,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at