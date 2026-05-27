SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DOTTIKON ES-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in DOTTIKON ES eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der DOTTIKON ES-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das DOTTIKON ES-Papier an diesem Tag 223,50 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,474 DOTTIKON ES-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.05.2026 auf 380,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 702,46 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 70,25 Prozent angezogen.

DOTTIKON ES wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,02 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at