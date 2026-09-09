SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen DOTTIKON ES-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das DOTTIKON ES-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die DOTTIKON ES-Aktie an diesem Tag bei 39,44 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 25,354 DOTTIKON ES-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 08.09.2026 6 921,55 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 273,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 592,15 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von DOTTIKON ES belief sich jüngst auf 3,69 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at