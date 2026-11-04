DOTTIKON ES Aktie
WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713
|Frühes Investment
|
04.11.2026 10:03:34
SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde die DOTTIKON ES-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das DOTTIKON ES-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,584 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (283,00 CHF), wäre das Investment nun 731,22 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 631,22 Prozent angewachsen.
Am Markt war DOTTIKON ES jüngst 3,92 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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