SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in DOTTIKON ES eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

DOTTIKON ES-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 245,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,407 DOTTIKON ES-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.06.2026 gerechnet (276,00 CHF), wäre das Investment nun 112,42 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,42 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von DOTTIKON ES belief sich zuletzt auf 3,76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at