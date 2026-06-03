DOTTIKON ES Aktie
WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713
|Profitable DOTTIKON ES-Investition?
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03.06.2026 10:03:41
SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der DOTTIKON ES-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 260,50 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die DOTTIKON ES-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 38,388 DOTTIKON ES-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 535,51 CHF, da sich der Wert eines DOTTIKON ES-Papiers am 02.06.2026 auf 300,50 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,36 Prozent angezogen.
DOTTIKON ES wurde am Markt mit 4,16 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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