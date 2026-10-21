DOTTIKON ES Aktie

DOTTIKON ES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713

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Frühes Investment 21.10.2026 10:03:28

SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in DOTTIKON ES-Aktien gewesen.

Am 21.10.2023 wurden DOTTIKON ES-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das DOTTIKON ES-Papier bei 200,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,988 DOTTIKON ES-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 276,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 379,05 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,91 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von DOTTIKON ES bezifferte sich zuletzt auf 3,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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