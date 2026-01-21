DOTTIKON ES Aktie

DOTTIKON ES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler DOTTIKON ES-Einstieg? 21.01.2026 10:04:21

SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in DOTTIKON ES-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 21.01.2021 wurde die DOTTIKON ES-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 193,27 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5,174 DOTTIKON ES-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 860,13 CHF, da sich der Wert eines DOTTIKON ES-Anteils am 20.01.2026 auf 359,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 86,01 Prozent.

Der DOTTIKON ES-Wert an der Börse wurde auf 4,97 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DOTTIKON ES HOLDING AG

mehr Nachrichten