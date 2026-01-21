SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in DOTTIKON ES-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 21.01.2021 wurde die DOTTIKON ES-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 193,27 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5,174 DOTTIKON ES-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 860,13 CHF, da sich der Wert eines DOTTIKON ES-Anteils am 20.01.2026 auf 359,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 86,01 Prozent.

Der DOTTIKON ES-Wert an der Börse wurde auf 4,97 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at