SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in DOTTIKON ES-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 12.05.2021 wurde das DOTTIKON ES-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 169,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59,172 DOTTIKON ES-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.05.2026 auf 366,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 656,80 CHF wert. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 21 656,80 CHF entspricht einer Performance von +116,57 Prozent.

Am Markt war DOTTIKON ES jüngst 5,02 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at