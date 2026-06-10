SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 10.06.2021 wurde das DOTTIKON ES-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 212,00 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,472 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der DOTTIKON ES-Aktie auf 291,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 137,50 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 37,50 Prozent.

Zuletzt ergab sich für DOTTIKON ES eine Börsenbewertung in Höhe von 4,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at