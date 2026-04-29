SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in DOTTIKON ES-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 29.04.2025 wurden DOTTIKON ES-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 193,80 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,516 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der DOTTIKON ES-Aktie auf 333,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 172,08 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 72,08 Prozent.

Zuletzt ergab sich für DOTTIKON ES eine Börsenbewertung in Höhe von 4,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at