WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713

DOTTIKON ES-Anlage im Blick 28.01.2026 10:04:00

SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätte eine Investition in DOTTIKON ES von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen DOTTIKON ES-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem DOTTIKON ES-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,46 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 488,745 DOTTIKON ES-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 27.01.2026 187 678,15 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 384,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 1 776,78 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete DOTTIKON ES eine Marktkapitalisierung von 5,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

