DOTTIKON ES Aktie
WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713
|Rentable DOTTIKON ES-Anlage?
|
25.03.2026 10:04:44
SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätte eine Investition in DOTTIKON ES von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades DOTTIKON ES-Anteilen an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 25,66 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 38,968 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DOTTIKON ES-Aktie auf 332,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 937,43 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1 193,74 Prozent erhöht.
DOTTIKON ES war somit zuletzt am Markt 4,59 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DOTTIKON ES HOLDING AG
|
25.03.26
|SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätte eine Investition in DOTTIKON ES von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.03.26
|SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätte eine Investition in DOTTIKON ES von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.03.26
|SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.03.26
|Börse Zürich: SPI verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
04.03.26
|SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätte eine Investition in DOTTIKON ES von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
25.02.26
|SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DOTTIKON ES-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.02.26
|Montagshandel in Zürich: SPI schwächelt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
18.02.26
|SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DOTTIKON ES-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu DOTTIKON ES HOLDING AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DOTTIKON ES HOLDING AG
|366,50
|0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.