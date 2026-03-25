SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätte eine Investition in DOTTIKON ES von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in DOTTIKON ES-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades DOTTIKON ES-Anteilen an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 25,66 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 38,968 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DOTTIKON ES-Aktie auf 332,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 937,43 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1 193,74 Prozent erhöht.

DOTTIKON ES war somit zuletzt am Markt 4,59 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at