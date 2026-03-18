DOTTIKON ES Aktie
WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713
|Lukratives DOTTIKON ES-Investment?
|
18.03.2026 10:04:50
SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätte eine Investition in DOTTIKON ES von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der DOTTIKON ES-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 182,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,549 DOTTIKON ES-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des DOTTIKON ES-Papiers auf 348,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 191,21 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 91,21 Prozent vermehrt.
DOTTIKON ES wurde am Markt mit 4,81 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DOTTIKON ES HOLDING AG
|
18.03.26
|SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätte eine Investition in DOTTIKON ES von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.03.26
|SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.03.26
|Börse Zürich: SPI verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
04.03.26
|SPI-Papier DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätte eine Investition in DOTTIKON ES von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
25.02.26
|SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DOTTIKON ES-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.02.26
|Montagshandel in Zürich: SPI schwächelt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
18.02.26