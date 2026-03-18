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DOTTIKON ES Aktie

DOTTIKON ES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713

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Lukratives DOTTIKON ES-Investment? 18.03.2026 10:04:50

SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätte eine Investition in DOTTIKON ES von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren DOTTIKON ES-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der DOTTIKON ES-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 182,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,549 DOTTIKON ES-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des DOTTIKON ES-Papiers auf 348,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 191,21 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 91,21 Prozent vermehrt.

DOTTIKON ES wurde am Markt mit 4,81 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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