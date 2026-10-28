DOTTIKON ES Aktie

DOTTIKON ES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713

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Hochrechnung 28.10.2026 10:03:56

SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätte eine Investition in DOTTIKON ES von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in DOTTIKON ES-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der DOTTIKON ES-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 338,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 29,586 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DOTTIKON ES-Aktie auf 283,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 387,57 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 16,12 Prozent vermindert.

Alle DOTTIKON ES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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