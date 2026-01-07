SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DOTTIKON ES-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in DOTTIKON ES-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 07.01.2025 wurde das DOTTIKON ES-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die DOTTIKON ES-Aktie bei 223,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44,743 DOTTIKON ES-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 331,10 CHF, da sich der Wert eines DOTTIKON ES-Papiers am 06.01.2026 auf 365,00 CHF belief. Mit einer Performance von +63,31 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war DOTTIKON ES zuletzt 4,91 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at