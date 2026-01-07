DOTTIKON ES Aktie
SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DOTTIKON ES-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 07.01.2025 wurde das DOTTIKON ES-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die DOTTIKON ES-Aktie bei 223,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44,743 DOTTIKON ES-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 331,10 CHF, da sich der Wert eines DOTTIKON ES-Papiers am 06.01.2026 auf 365,00 CHF belief. Mit einer Performance von +63,31 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war DOTTIKON ES zuletzt 4,91 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
