DOTTIKON ES Aktie

DOTTIKON ES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713

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Langfristige Performance 30.09.2026 10:03:37

SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen DOTTIKON ES-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit DOTTIKON ES-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die DOTTIKON ES-Aktie an diesem Tag 308,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,247 DOTTIKON ES-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 258,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 839,29 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 16,07 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für DOTTIKON ES eine Börsenbewertung in Höhe von 3,59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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