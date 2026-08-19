DOTTIKON ES Aktie

DOTTIKON ES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJP8 / ISIN: CH0582581713

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DOTTIKON ES-Anlage unter der Lupe 19.08.2026 10:03:37

SPI-Titel DOTTIKON ES-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DOTTIKON ES von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die DOTTIKON ES-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden DOTTIKON ES-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 299,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,344 DOTTIKON ES-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 18.08.2026 924,75 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 276,50 CHF belief. Damit wäre die Investition 7,53 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von DOTTIKON ES belief sich jüngst auf 3,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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