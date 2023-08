SPI-Titel Dufry-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Dufry-Investment eingebracht

Am 03.08.2018 wurden Dufry-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Dufry-Papier an diesem Tag bei 114,52 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Dufry-Aktie investiert hat, hat nun 0,873 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 42,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37,46 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 62,54 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Dufry belief sich zuletzt auf 6,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at