Edisun Power Europe Aktie
WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404
|Performance im Blick
|
21.10.2026 10:03:28
SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Edisun Power Europe-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Edisun Power Europe-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 38,86 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 25,735 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Edisun Power Europe-Aktie auf 69,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 791,12 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 79,11 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Edisun Power Europe eine Marktkapitalisierung von 81,86 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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