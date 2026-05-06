SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Edisun Power Europe-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Edisun Power Europe-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 39,41 CHF. Bei einem Edisun Power Europe-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,376 Edisun Power Europe-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Edisun Power Europe-Aktie auf 71,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 806,77 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 80,68 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Edisun Power Europe eine Börsenbewertung in Höhe von 81,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at