SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Edisun Power Europe gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Edisun Power Europe-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 33,28 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Edisun Power Europe-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30,045 Edisun Power Europe-Aktien. Die gehaltenen Edisun Power Europe-Aktien wären am 10.02.2026 1 976,98 CHF wert, da der Schlussstand 65,80 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 97,70 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Edisun Power Europe betrug jüngst 72,30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at