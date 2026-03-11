SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Edisun Power Europe-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Edisun Power Europe-Papier an diesem Tag 33,58 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Edisun Power Europe-Aktie investiert, befänden sich nun 297,808 Edisun Power Europe-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Edisun Power Europe-Papiers auf 67,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 191,39 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 101,91 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Edisun Power Europe betrug jüngst 77,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at