SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Edisun Power Europe eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Edisun Power Europe-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Edisun Power Europe-Papier bei 44,20 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,262 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 158,37 CHF, da sich der Wert eines Edisun Power Europe-Anteils am 17.03.2026 auf 70,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,37 Prozent zugenommen.

Am Markt war Edisun Power Europe jüngst 80,32 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at