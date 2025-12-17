SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Edisun Power Europe von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Edisun Power Europe-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Edisun Power Europe-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 34,38 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investierten, hätten nun 2,909 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.12.2025 155,90 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 53,60 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 55,90 Prozent angewachsen.

Edisun Power Europe erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 61,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at