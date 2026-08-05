SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Edisun Power Europe von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Edisun Power Europe-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Edisun Power Europe-Papier statt. Diesen Tag beendete das Edisun Power Europe-Papier bei 50,00 CHF. Bei einem Edisun Power Europe-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 200,000 Edisun Power Europe-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 440,00 CHF, da sich der Wert eines Edisun Power Europe-Anteils am 04.08.2026 auf 67,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,40 Prozent vermehrt.

Alle Edisun Power Europe-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 80,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at