SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Edisun Power Europe von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Edisun Power Europe-Investment gewesen.

Das Edisun Power Europe-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Edisun Power Europe-Anteile an diesem Tag bei 48,90 CHF. Bei einem Edisun Power Europe-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,045 Edisun Power Europe-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (70,40 CHF), wäre die Investition nun 143,97 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 43,97 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Edisun Power Europe eine Marktkapitalisierung von 79,95 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at