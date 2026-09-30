Edisun Power Europe Aktie
WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404
|Lukratives Edisun Power Europe-Investment?
|
30.09.2026 10:03:37
SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Edisun Power Europe von vor einem Jahr abgeworfen
Am 30.09.2025 wurde das Edisun Power Europe-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 53,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 18,868 Edisun Power Europe-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.09.2026 auf 71,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 347,17 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 34,72 Prozent.
Insgesamt war Edisun Power Europe zuletzt 81,88 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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