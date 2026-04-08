Edisun Power Europe Aktie
WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404
|Langfristige Performance
|
08.04.2026 10:03:55
SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Edisun Power Europe von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die Edisun Power Europe-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 36,32 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Edisun Power Europe-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,753 Edisun Power Europe-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.04.2026 auf 69,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 191,61 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 191,61 CHF entspricht einer Performance von +91,61 Prozent.
Edisun Power Europe war somit zuletzt am Markt 78,65 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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