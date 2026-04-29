Edisun Power Europe Aktie

Edisun Power Europe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404

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Lohnender Edisun Power Europe-Einstieg? 29.04.2026 10:03:44

SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Edisun Power Europe von vor 5 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Edisun Power Europe-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde die Edisun Power Europe-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 119,50 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,837 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 59,92 CHF, da sich der Wert eines Edisun Power Europe-Papiers am 28.04.2026 auf 71,60 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 40,08 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Edisun Power Europe belief sich zuletzt auf 81,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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