Edisun Power Europe Aktie
WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404
|Rentable Edisun Power Europe-Anlage?
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18.11.2026 10:03:19
SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Edisun Power Europe von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Edisun Power Europe-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Edisun Power Europe-Aktie bei 39,07 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 255,954 Edisun Power Europe-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Edisun Power Europe-Papiers auf 72,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 428,69 CHF wert. Damit wäre die Investition um 84,29 Prozent gestiegen.
Jüngst verzeichnete Edisun Power Europe eine Marktkapitalisierung von 83,20 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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