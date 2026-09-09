Edisun Power Europe Aktie
WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404
|Performance unter der Lupe
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09.09.2026 10:03:55
SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Edisun Power Europe-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 09.09.2023 wurden Edisun Power Europe-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 113,50 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investiert hat, hat nun 8,811 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Edisun Power Europe-Aktie auf 71,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 629,07 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 37,09 Prozent.
Insgesamt war Edisun Power Europe zuletzt 80,99 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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