SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Edisun Power Europe-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Edisun Power Europe-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 09.09.2023 wurden Edisun Power Europe-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 113,50 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investiert hat, hat nun 8,811 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Edisun Power Europe-Aktie auf 71,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 629,07 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 37,09 Prozent.

Insgesamt war Edisun Power Europe zuletzt 80,99 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at