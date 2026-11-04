SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Edisun Power Europe-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Edisun Power Europe-Investment verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde die Edisun Power Europe-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Edisun Power Europe-Papier letztlich bei 106,50 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investierten, hätten nun 0,939 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 68,73 CHF, da sich der Wert einer Edisun Power Europe-Aktie am 03.11.2026 auf 73,20 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 31,27 Prozent.

Jüngst verzeichnete Edisun Power Europe eine Marktkapitalisierung von 83,79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at