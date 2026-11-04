Edisun Power Europe Aktie
WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404
|Edisun Power Europe-Anlage unter der Lupe
|
04.11.2026 10:03:34
SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Edisun Power Europe-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde die Edisun Power Europe-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Edisun Power Europe-Papier letztlich bei 106,50 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investierten, hätten nun 0,939 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 68,73 CHF, da sich der Wert einer Edisun Power Europe-Aktie am 03.11.2026 auf 73,20 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 31,27 Prozent.
Jüngst verzeichnete Edisun Power Europe eine Marktkapitalisierung von 83,79 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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