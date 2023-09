SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Edisun Power Europe-Investment eingefahren

Vor Jahren in Edisun Power Europe-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Edisun Power Europe-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 120,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investierten, hätten nun 0,833 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 113,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 94,58 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 5,42 Prozent.

Alle Edisun Power Europe-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 117,62 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at