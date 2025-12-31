Edisun Power Europe Aktie
WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404
Profitabler Edisun Power Europe-Einstieg?
|
31.12.2025 10:04:40
SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor 3 Jahren eingebracht
Edisun Power Europe-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Edisun Power Europe-Papier bei 117,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 85,470 Edisun Power Europe-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.12.2025 auf 55,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 717,95 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 52,82 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für Edisun Power Europe eine Börsenbewertung in Höhe von 61,48 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
10.12.25