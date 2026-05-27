Edisun Power Europe Aktie
WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404
|Langfristige Investition
|
27.05.2026 10:03:35
SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Edisun Power Europe-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 119,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Edisun Power Europe-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,403 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.05.2026 547,90 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 65,20 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 45,21 Prozent eingebüßt.
Edisun Power Europe erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 78,04 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Edisun Power Europe AG
|
15:59
|Börse Zürich: SPI verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Zürich: SPI liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
10:03
|SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
26.05.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
26.05.26
|Freundlicher Handel: SPI verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
22.05.26
|Edisun Power Europe AG gibt Entscheid der Übernahmekommission bekannt (EQS Group)
|
20.05.26
|SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Edisun Power Europe von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
19.05.26
|Gewinne in Zürich: SPI am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)