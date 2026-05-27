SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Edisun Power Europe-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 119,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Edisun Power Europe-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,403 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.05.2026 547,90 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 65,20 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 45,21 Prozent eingebüßt.

Edisun Power Europe erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 78,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at