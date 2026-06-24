Edisun Power Europe Aktie
WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404
|Profitabler Edisun Power Europe-Einstieg?
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24.06.2026 10:03:49
SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor 5 Jahren eingebracht
Die Edisun Power Europe-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Edisun Power Europe-Aktie an diesem Tag bei 120,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Edisun Power Europe-Aktie investiert, befänden sich nun 83,333 Edisun Power Europe-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 550,00 CHF, da sich der Wert einer Edisun Power Europe-Aktie am 23.06.2026 auf 66,60 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 44,50 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Edisun Power Europe eine Börsenbewertung in Höhe von 78,42 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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