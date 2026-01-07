Edisun Power Europe Aktie
SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Edisun Power Europe-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die Edisun Power Europe-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Edisun Power Europe-Anteile bei 130,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 76,923 Edisun Power Europe-Aktien. Die gehaltenen Edisun Power Europe-Anteile wären am 06.01.2026 4 230,77 CHF wert, da der Schlussstand 55,00 CHF betrug. Mit einer Performance von -57,69 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am Markt war Edisun Power Europe jüngst 60,51 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
