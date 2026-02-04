Edisun Power Europe Aktie
WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404
|Rentables Edisun Power Europe-Investment?
|
04.02.2026 10:04:58
SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Edisun Power Europe-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Edisun Power Europe-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Edisun Power Europe-Papier bei 124,50 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Edisun Power Europe-Aktie investierten, hätten nun 0,803 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 50,12 CHF, da sich der Wert einer Edisun Power Europe-Aktie am 03.02.2026 auf 62,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 49,88 Prozent.
Der Edisun Power Europe-Wert an der Börse wurde auf 71,75 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
