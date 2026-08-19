Edisun Power Europe Aktie
WKN DE: A0KFH3 / ISIN: CH0024736404
|Performance unter der Lupe
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19.08.2026 10:03:37
SPI-Titel Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Edisun Power Europe von vor 5 Jahren angefallen
Das Edisun Power Europe-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 118,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 8,439 Edisun Power Europe-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 572,15 CHF, da sich der Wert einer Edisun Power Europe-Aktie am 18.08.2026 auf 67,80 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 572,15 CHF entspricht einer negativen Performance von 42,78 Prozent.
Alle Edisun Power Europe-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 79,66 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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