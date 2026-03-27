EFG International Aktie

EFG International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F6VT / ISIN: CH0022268228

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Lohnende EFG International-Anlage? 27.03.2026 10:05:09

SPI-Titel EFG International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EFG International-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EFG International-Aktie Investoren gebracht.

Am 27.03.2016 wurden EFG International-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die EFG International-Aktie bei 5,56 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 798,561 EFG International-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 30 575,54 CHF, da sich der Wert eines EFG International-Anteils am 26.03.2026 auf 17,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 205,76 Prozent angewachsen.

Insgesamt war EFG International zuletzt 5,13 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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